Výstavba pozemních fotovoltaických elektráren je dosud především o lidské práci. Týmy montážníků přenášejí desítky kilogramů vážící panely, usazují je na konstrukce a následně upevňují. To se však začíná měnit. Do oboru vstupuje nová vlna mechanizace a robotizace, která má potenciál výrazně urychlit výstavbu solárních parků a zároveň snížit fyzickou zátěž dělníků.
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