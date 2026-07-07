Výstavba pozemních fotovoltaických elektráren je dosud především o lidské práci. Týmy montážníků přenášejí desítky kilogramů vážící panely, usazují je na konstrukce a následně upevňují. To se však začíná měnit. Do oboru vstupuje nová vlna mechanizace a robotizace, která má potenciál výrazně urychlit výstavbu solárních parků a zároveň snížit fyzickou zátěž dělníků.

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