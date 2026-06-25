Že se ceny elektřiny během slunečných jarních svátků propadají do hlubokého záporu, je už poměrně známá věc. Kombinace vhodných klimatických podmínek pro výrobu z obnovitelných zdrojů a nízké spotřeby v nepracovních dnech vede k nadprodukci a tlačí ceny do minusu. Stejně obvyklé je, že v listopadu a prosinci nastává opačný případ a elektřina je na denních trzích extrémně drahá. Letošní novinkou jsou však rekordně vysoké ceny během horkých červnových večerů.
Co se dočtete dál
- Jakých hodnot dosáhla elektřina na spotovém trhu.
- Co bylo důvodem cenových rekordů.
- Jak se to projeví ve spotřebitelských cenách.
- Jaký germanismy během krátké doby obohatily slovník energetiků.
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