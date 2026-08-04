Výnosy dlouhodobých státních dluhopisů rostou od Spojených států přes Evropu až po Japonsko. Jedním z důvodů je obava, že dražší energie, geopolitické konflikty a přetrvávající tlak na růst cen donutí centrální banky držet úrokové sazby vysoko déle, než trhy ještě nedávno očekávaly. Nejde ale pouze o inflaci. Investoři požadují vyšší odměnu také kvůli rychlému zadlužování států, rostoucímu množství nově vydávaných dluhopisů a obrovské poptávce po kapitálu na obranu, energetiku a další infrastrukturu.
K vyšší poptávce po penězích může přispívat také rozvoj umělé inteligence. Technologické společnosti investují obrovské částky do čipů, datových center, elektráren a přenosových sítí. Krátkodobě tak soutěží o energii, stavební kapacity, pracovní sílu i kapitál, což může vytvářet další tlak na růst cen. Investoři proto hledají, jak postavit portfolio, aby v takovém světě uspělo.
Co se dočtete dál
- Obavy z inflace rostou a odpovídá tomu i dění na dluhopisovém trhu.
- Investoři tak řeší, jak postavit portfolio, které bude funkční v novém světě s AI.
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