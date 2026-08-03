Slavný investor a nejbližší spolupracovník Warrena Buffetta Charlie Munger kdysi prohlásil, že existují pouze tři věci, které mohou chytrého člověka přivést na mizinu: alkohol, ženy a obchodování na dluh. Pravdivost jeho slov pocítil na vlastní kůži Leopold Aschenbrenner, označovaný jako „AI Nostradamus“. Ve 23 letech rozjel vlastní hedgeový fond a získal miliony dolarů od investorů, které proměnil v miliardy. Wall Street mu ležela u nohou. Jeho velká sázka na AI se ale nakonec obrátila proti němu.
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- Kde se vzal mladík, který na Wall Street dokázal proměnit miliony v miliardy.
- Proč se trh obrátil proti němu a došlo k prodeji portfolia jeho fondu.
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