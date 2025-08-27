Léta se o něm v Rakousku mluvilo jako o „zázračném dítěti“. V roce 2013, kdy mu bylo teprve 27 let, se stal ministrem zahraničních věcí. V roce 2017 si ho lidovci zvolili za předsedu a on je vzápětí dovedl k přesvědčivému volebnímu vítězství. Řeč je o Sebastianu Kurzovi, jenž se v prosinci uvedeného roku poprvé stal spolkovým kancléřem. Byl tehdy nejmladším šéfem vlády nejen v Evropě, ale na celém světě.
Jeho závratná politická kariéra ale skončila neslavně na podzim 2021, kdy ho během druhého kancléřského období dostihla série afér. Sebastian Kurz, jemuž je nyní 39 let, řadu měsíců čelil podezření, že napomáhal korupci. Údajně si nechal za úplatu provádět předvolební průzkumy znějící v jeho prospěch nebo se měl dopustit křivé výpovědi před zvláštním vyšetřovacím výborem parlamentu.
Nakonec se ocitl pod tak silným tlakem médií, opozice i některých spolustraníků, až se v říjnu 2021 kancléřského úřadu vzdal. Z politické scény zmizel v prosinci téhož roku a za pár měsíců se pustil do soukromého byznysu. V této sféře se podle svých slov cítí „jako ryba ve vodě“.
Co se dočtete dál
- Co objevil Kurz v Izraeli.
- Co ho zaujalo v Emirátech.
- Vrátí se do politiky?
