Na okraji Hradce Králové je rušno. V několika halách zde pracují zaměstnanci firmy Alumina Systems. Opatrně zacházejí s technickou keramikou a mědí – vytvářejí jedinečné „energetické konzervy“. A jsou v tom jedni z nejlepších na světě. 

Na první pohled ve výrobě upoutá velký rošt, na němž visí bílo-růžové disky velikosti cédéček. Ten se během několika desítek minut postupně ponořuje do více než třiceti různých van. Na konci automatické linky vyjíždějí speciálně poniklovaná a dokonale čistá pouzdra z keramiky a mědi – základní obaly pro polovodiče. Uplatňují se například v high-tech svařovacích automatech, nutných pro výrobu japonských rychlovlaků šinkanzen, automobilů nebo řídicích systémů větrných elektráren v Severním moři a Saúdské Arábii. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak Alumina Systems vyrábí speciální pouzdra pro polovodiče.
  • K čemu se pouzdra používají (šinkanzeny, větrné elektrárny, svařovací automaty).
  • Jakou roli hraje částečná akvizice Christophem Swarovskim a jaké jsou jeho plány.
  • Jaké investice firma plánuje v následujícím roce a jak ovlivní výrobu.
  • Příběh jednatele společnosti Michala Ruferta.
  • Jak Alumina Systems konkuruje s čínskými výrobci a čím se liší.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.