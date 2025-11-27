Ještě před pár lety se říkalo, že nápojové kartony jsou v podstatě nerecyklovatelné. Kompozitní materiál z celulózy, plastu a hliníku jen těžko nacházel nové využití. Dodnes zhruba tři čtvrtiny těchto obalů končí na skládce či ve spalovně. Nejčastěji jde o krabice od mléka či džusu.

Že je možné je využít, dokládá česká technologická skupina Ges Eco, která z nich pod značkou PackWall vyrábí v Milevsku stavební desky či designové obložení a nábytek. Skupina je součástí investiční společnosti Ges Group Ivana Zacha, kterému patří například i televize Prima. Zach se pravidelně umisťuje v první stovce žebříčků nejbohatších lidí v Česku.

S výrobou recyklovaných desek se Zachově společnosti daří expandovat také do zahraničí. Novou výrobní halu PackWall AT otevřela v rakouských Korutanech, konkrétně v Klagenfurtu. A výrobu má také ve Švédsku, kde na jaře příštího roku vznikne už druhá výrobní linka.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké mají desky PackWall výhody, například oproti OSB deskám.
  • Na kolik investice do nového závodu vyjde.
  • Jaká bude jeho kapacita.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.