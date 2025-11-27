Ještě před pár lety se říkalo, že nápojové kartony jsou v podstatě nerecyklovatelné. Kompozitní materiál z celulózy, plastu a hliníku jen těžko nacházel nové využití. Dodnes zhruba tři čtvrtiny těchto obalů končí na skládce či ve spalovně. Nejčastěji jde o krabice od mléka či džusu.
Že je možné je využít, dokládá česká technologická skupina Ges Eco, která z nich pod značkou PackWall vyrábí v Milevsku stavební desky či designové obložení a nábytek. Skupina je součástí investiční společnosti Ges Group Ivana Zacha, kterému patří například i televize Prima. Zach se pravidelně umisťuje v první stovce žebříčků nejbohatších lidí v Česku.
S výrobou recyklovaných desek se Zachově společnosti daří expandovat také do zahraničí. Novou výrobní halu PackWall AT otevřela v rakouských Korutanech, konkrétně v Klagenfurtu. A výrobu má také ve Švédsku, kde na jaře příštího roku vznikne už druhá výrobní linka.
