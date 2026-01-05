Broumovská Diakonie, jeden z největších tuzemských zpracovatelů použitého šatstva, má velké plány v byznysu s textilním odpadem i ve stavebnictví. Vyrábět chce stavební desky.
Pro nakládání s odpady oficiálně navýší svou kapacitu šestnáctinásobně. Zatímco dosud byla její kapacita na zpracování odpadů omezena na stovky tun, nově cílí na 10 tisíc tun ročně. Se svým záměrem nyní žádá o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).
Důvodem navýšení kapacity není jen rostoucí množství vytříděného textilu v Česku, ale především změna legislativy a strategie, která stírá hranici mezi charitativním sběrem a odpadovým hospodářstvím.
Situace se na českém trhu změnila začátkem loňského roku, kdy začala platit novela zákona o odpadech, která obcím stanovila povinnost třídit textilní odpad. Musely ho tak začít přijímat ve sběrných dvorech nebo pro něj umístit kontejnery do ulic. Přestože se o zavedení této novinky vědělo pět let dopředu, obcím způsobila problémy, protože chyběly svozové i recyklační kapacity.
Diakonie věří, že svou linku na stavební desky, která by se zpracováním tohoto odpadu v Česku měla významně pomoci, bude moct spustit během tří měsíců. K tomu ale ještě musí překonat pár problémů.
