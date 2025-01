Obce v celé Evropské unii mají od letoška novou povinnost vytřídit odpadní textil. Přestože už je druhá polovina ledna, řada těch českých to stále neplní. „A ti, kteří ano, dělají to často provizorně. Svozové firmy nemají dost kapacit, textil není kam odvážet,“ řekl HN Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí a starosta Velkého Oseka na Nymbursku. Naráží tím na žalostný nedostatek recyklačních kapacit na textil, který v Česku panuje i přesto, že je o zavedení zmíněné povinnosti jasno už pět let.

Dosud textil nebo obuv končily buď ve směsném komunálním odpadu, nebo v kontejnerech, které provozují například charity. Ty ale mají zájem o oblečení, které lze ještě znovu nosit, případně z něj vyrobit například hadry na uklízení. Nově mají obce povinnost poskytnout lidem místa, kam mohou starý textil odevzdat. Sběr přitom může probíhat různými způsoby. Přes sběrné nádoby v ulicích, sběrné dvory nebo pravidelný svoz.

