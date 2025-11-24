Snil o tom, že si pořídí jako investici apartmánový dům v horách. A že tam zároveň bude do vlastního apartmánu jezdit s rodinou. Dopadlo to ale trochu jinak a dnes má se společníkem v salzburském Bad Gasteinu dva hotely s kapacitou celkem 100 lůžek a nákupní plány, ke kterým by rád přibral i další investory.
Jan Štok pracoval přes pětadvacet let v pojišťovnictví a naposledy šéfoval makléřské pojišťovací společnosti MAI Central Eastern Europe. Po prodeji svého podílu v ní zvažoval, kam peníze investovat. Rozhodl se spojit příjemné s užitečným a najít rekreační nemovitost, kam by mohl jezdit v zimě i v létě. „V Česku mi ale připadají nemovitosti předražené a u moře bych se brzy nudil,“ poznamenává. Jako nejrozumnější varianta mu vyšlo Rakousko – je to pár hodin cesty a mentalita i právní prostředí jsou Česku blízké.
Co se dočtete dál
- Čeští investoři se zabydlují v rakouských Alpách a nekoukají jen po apartmánech. Proč se vyplatí rovnou hotel?
