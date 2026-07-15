Donald Trump bývá někdy označován za nejvíce proakciového prezidenta v historii Spojených států. Faktem je, že během jeho druhého období v Bílém domě dosáhl tamní akciový trh řady nových historických maxim. Zároveň ho však zasáhly rychlé propady způsobené Trumpovou politikou – ať už šlo o loňské vyhlášení odvetných cel, nebo letošní válku s Íránem. Kombinace rostoucího trhu a pořádné dávky turbulencí ale Wall Street umožňuje dosahovat rekordních výdělků.

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Co se dočtete dál

  • Proč je pro Trumpa akciový trh důležitý.
  • Jakým způsobem Trump přispívá k výnosům bank z Wall Street.
  • Kolik banky v posledním kvartále vydělaly a kolik jim vyneslo obchodování s akciemi.
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