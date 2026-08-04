Japonská měna se na konci července propadla vůči dolaru na nejnižší úroveň za posledních 40 let. Pro zahraniční turisty v Tokiu nebo tamní exportéry to může být skvělá zpráva, pro japonskou ekonomiku a globální trhy však nikoliv. Zásah na záchranu jenu proto minulý týden podnikly i Spojené státy. Společná intervence obou zemí přišla poprvé po 15 letech. Japonská měna sice v reakci na to výrazně posílila, analytici se však shodují, že efekt bude jen krátkodobý. O osudu jenu totiž rozhoduje něco jiného.

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Co se dočtete dál

  • Co má hlavní vliv na pokles jenu.
  • Proč se Japonsko ocitlo v bludném kruhu a nevede z něj jednoduchá cesta ven.
  • Co svým krokem sledují Spojené státy.

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