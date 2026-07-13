Donald Trump v první polovině týdne opět ukázal, že se nemění. A pohybuje se od jednoho extrému k druhému. Narušení příměří a opětovné zahájení bojů mezi USA a Íránem samozřejmě (nejenom) trhy překvapily, výsledná reakce ale byla relativně umírněná. Trhy sice berou v potaz vyšší geopolitické riziko a komplikace v dopravě přes Hormuzský průliv, zároveň však zjevně nevěří, že se situace překlopí do plnohodnotné války. A právě to je pro hráče na trzích klíčové.

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