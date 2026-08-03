Měnová jednání hlavních centrálních bank světa – Evropské centrální banky a amerického Fedu – žádné změny do nastavení měnové politiky v červenci nepřinesla. Bankéři zaujali vyčkávací postoj. Důvodem jsou obavy z dopadů energetických šoků na inflaci. Negativní vliv má na ni ve většině zejména nejistý vývoj cen ropy, který se odvíjí především od války mezi Íránem a Spojenými státy.

Americký prezident Donald Trump, který se nechal slyšet, že by Spojené státy měly mít nejnižší sazby na světě, se jich nedočkal ani po druhém zasedání Fedu, kterému už předsedal jím vyvolený Kevin Warsh. Naopak, šéf americké centrální banky se nechal slyšet, že ponechání sazeb beze změny neznamená polevení v boji s inflací. Dále potvrdil, že hodlá zajistit cenovou stabilitu a že i nadále usiluje o návrat k růstu cen ke dvěma procentům za rok. Namísto snižování sazeb se tak trh připravuje, že je Fed zvýší, a to hned v září.

Zbývá vám ještě 70 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jak centrální bankéři mění úrokové sazby?
  • Co má na jejich rozhodování v současné době největší vliv?
  • Jakou úlohu hraje umělá inteligence?

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.