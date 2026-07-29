Investoři věří, že česká inflace v příštích pěti letech zůstane nízká a k jejímu udržení na uzdě nebude třeba, aby centrální banka (ČNB) sazby výrazněji zvedla. Právě proběhlá emise Dluhopisů Republiky byla díky trojnabídce pevné sazby, plovoucí sazby a sazby vázané na inflaci (CPI) velkým průzkumem úrokových a inflačních očekávání. Názor vyjádřený peněženkami v objemu 74 miliard korun od 92 tisíc lidí má přece jenom větší váhu, než když v rámci průzkumu několik analytiků vyplní čísla do excelové tabulky. Více než polovina objemu peněz zvolila pevnou sazbu, více než třetina plovoucí sazbu ČNB a pouhá devítina si vybrala protiinflační variantu.
Na první pohled dává větší smysl vrabec v hrsti pevné sazby v průměru 4,55 procenta spíše než holub na střeše v podobě sazby ČNB, u které trh započítává nárůst z 3,75 procenta na 4,0 až 4,5 procenta. A sazba půl procenta plus inflace, kterou ekonomové vidí 2,0- až 2,5procentní, se zdá být dokonce holubem teprve v letu.
Co se dočtete dál
- Jaký průměrný výnos nabídla pevná sazba a jak ho trh porovnává s očekávanou plovoucí sazbou?
- Jak trh započítává budoucí pohyb sazby ČNB?
- Jaké strukturální faktory Hoisington popisuje jako zdroj vyšší a volatilnější inflace?
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