Pozorujeme již řadu let poměrně významný rozdíl mezi základními úrokovými sazbami České národní banky a Evropské centrální banky. A to v neprospěch subjektů, jež své příjmy inkasují nebo aktiva drží v korunách. Jak je to možné a může vůbec nastat opak?

Základní úrokové sazby České národní banky se dlouhodobě nacházejí nad úrovní sazeb, jež nastavuje a drží Evropská centrální banka. Největší úrokový diferenciál nastal v polovině roku 2022, kdy se základní sazba ČNB vyšplhala na sedm procent, zatímco ECB držela svou sazbu ještě blízko nule. Rozdíl se sice koncem roku následujícího výrazně zmenšil, ale vyšší sazby u ČNB zůstávají nadále realitou.

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