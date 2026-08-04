Zrychlený tep. Zvýšený tlak. Tentokrát jde doopravdy o život. Farmaceutická lobby opět konala. Chemické filtry v krémech s SPF nám možná způsobují rakovinu! Volte „přírodní“ řešení, hlásá hezká žena se zlatavou barvou a prodává místo opalováků malinový olej. Proženeme to Googlem. A vážně: malinový olej, pro některé alternativa k SPF. Takže letos k moři s ochrannou silou bobulovin?
Dezinformace šíří i vysokoškoláci. Studie odhalila, co má ještě větší vliv než vzdělání
… a pak se sejdeme na dermatologii. Data Ústavu zdravotnických informací a statistiky z roku 2023 říkají, že v Česku přibývá kolem 3000 nových případů melanomu ročně a téměř 450 lidí na něj umírá. Hádka o filtrech, vlivu slunečního záření a přírodě versus vědě přesto zaměstnala miliony lidí na celém světě a vrací se v reklamách na sociálních sítích.
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- Jak se liší misinformace od dezinformací.
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