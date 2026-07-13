Roku 1851 se v Londýně konala světová výstava, první velká mezinárodní expozice průmyslu a kultury zemí světa. Tahle viktoriánská podívaná plná křišťálových paláců a kuriózních vynálezů přilákala do britské metropole na šest milionů lidí, což vyvolalo obrovskou, dosud nevídanou dopravní zácpu. Vzhledem k tomu, že městské ulice byly spletité a špatně zmapované, cestující čelili obrovským zpožděním a zmatkům. Vozkové koňských drožek bloudili a návštěvníci zuřili. Aby se zabránilo další navigační anarchii, úřady zavedly test, který měl zajistit, že taxikáři skutečně vědí, kam jedou.

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Co se dočtete dál

  • Co obnáší zkouška The Knowledge of London.
  • Jaký vliv má na mozek taxikářů.
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