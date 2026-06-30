Marek Moša patří mezi přední české vědce, kteří se zabývají fágovou terapií – tedy léčbou bakteriálních infekcí pomocí cílených virů, nazývaných bakteriofágy. Je předsedou asociace českých biotechnologických společností CzechBio a externě působí na katedře organické chemie Přírodovědecké fakulty UK. O fágové terapii také přednáší a vystupuje v médiích.

To vše ale musí na delší dobu přerušit. Uznávaný expert bude totiž muset nastoupit na šest let do vězení pro dotační podvody, spojené právě s jeho bádáním. Pět let také nesmí působit ve statutárních orgánech společností a jeho firma MB Pharma se rovněž nesmí pět let účastnit výběrových řízení a získávat dotace. Společně musí státu uhradit škodu ve výši 57 milionů korun.

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Co se dočtete dál

  • Na jaké účely vylákal podvodem peníze.
  • Jak navyšoval cenu přístrojů, aby získal co největší dotace.
  • Jak dopadli jeho spoluobvinění.
  • Jak se na případ přišlo.
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