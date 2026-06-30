Marek Moša patří mezi přední české vědce, kteří se zabývají fágovou terapií – tedy léčbou bakteriálních infekcí pomocí cílených virů, nazývaných bakteriofágy. Je předsedou asociace českých biotechnologických společností CzechBio a externě působí na katedře organické chemie Přírodovědecké fakulty UK. O fágové terapii také přednáší a vystupuje v médiích.
To vše ale musí na delší dobu přerušit. Uznávaný expert bude totiž muset nastoupit na šest let do vězení pro dotační podvody, spojené právě s jeho bádáním. Pět let také nesmí působit ve statutárních orgánech společností a jeho firma MB Pharma se rovněž nesmí pět let účastnit výběrových řízení a získávat dotace. Společně musí státu uhradit škodu ve výši 57 milionů korun.
Co se dočtete dál
- Na jaké účely vylákal podvodem peníze.
- Jak navyšoval cenu přístrojů, aby získal co největší dotace.
- Jak dopadli jeho spoluobvinění.
- Jak se na případ přišlo.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.