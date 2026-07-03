Dne 11. dubna 2026 v 01:07 SELČ dosedla na hladinu Tichého oceánu čtyřčlenná posádka mise Artemis II a završila tím více než padesátileté čekání na návrat lidstva k naší přirozené družici. Jednalo se teprve o druhý let programu a první s lidskou posádkou, který měl za cíl otestovat kosmickou loď Orion před plánovaným přistáním v roce 2028 v rámci mise Artemis IV. Dosud tak posledním člověkem procházejícím se po povrchu Měsíce zůstává nadále Eugene Cernan, velitel posádky Apollo 17 z roku 1972. 

Na rozdíl od tohoto dnes již legendárního programu, jenž měl za úkol astronauty „pouze“ bezpečně dopravit tam a zpět, má NASA nyní zcela jiné ambice – zůstat na místě natrvalo. Dlouholetým americkým cílem je totiž vybudovat rozsáhlou infrastrukturu a vytvořit z našeho souputníka jakousi mezistanici pro budoucí lety na Mars a do dalších koutů naší sluneční soustavy. S Američany však tyto měsíční ambice sdílí na vesmírném poli také stále dravěji se prosazující Čína. Ta si dala za cíl dopravit své taikonauty k Měsíci nejpozději do konce tohoto desetiletí.

Závod, který na první pohled silně navozuje dojem vesmírného soupeření mezi Spojenými státy a Sovětským svazem z 50. a 60. let minulého století, tedy začal.

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