Kromě chladných kalkulací investoři potřebují silný a chytlavý příběh. Je to krásně vidět na vývoji akcií firmy SpaceX po jejich úpisu na burzu. Papírově má firma obří hodnotu a udělala ze svého největšího akcionáře Elona Muska prvního biliardáře, pokud takové slovo v češtině vůbec existuje.

Jenže cenu akcií provází velká volatilita, v posledních dnech i pokles ceny a zajímavý je velký podíl retailových investorů, kteří spíš než tvrdým datům věří příběhu o zatím spíš pohádkovém vesmírném byznysu. Česko má na dosah ruky vlastní podobný příběh, který může nakopnout zájem o vesmírné technologie a investice a přinejmenším části české ekonomiky přinést naději na budoucí rozvoj a růst.

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