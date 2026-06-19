Kromě chladných kalkulací investoři potřebují silný a chytlavý příběh. Je to krásně vidět na vývoji akcií firmy SpaceX po jejich úpisu na burzu. Papírově má firma obří hodnotu a udělala ze svého největšího akcionáře Elona Muska prvního biliardáře, pokud takové slovo v češtině vůbec existuje.
Jenže cenu akcií provází velká volatilita, v posledních dnech i pokles ceny a zajímavý je velký podíl retailových investorů, kteří spíš než tvrdým datům věří příběhu o zatím spíš pohádkovém vesmírném byznysu. Česko má na dosah ruky vlastní podobný příběh, který může nakopnout zájem o vesmírné technologie a investice a přinejmenším části české ekonomiky přinést naději na budoucí rozvoj a růst.
Co se dočtete dál
- Čím by mohl české ekonomice přispět druhý Čech ve vesmíru.
- Proč se bát Číňanů a Američanů.
- Kolik peněz přináší vesmírná ekonomika.
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