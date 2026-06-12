Vypadá to, že německý průmysl ztratil jakékoliv zábrany. Na jedné straně si tamní firmy zoufají, pod jak velkým tlakem jsou z Číny a jak už nemají levné energie z Ruska. Na straně druhé tento týden nabídly kancléři Friedrichu Merzovi projekt, který je v moderní německé historii srovnatelný z technologického pohledu snad jen s vývojem spalovacího motoru na konci 19. století nebo s raketami V1 a V2 na konci druhé světové války.

Osm německých firem v čele s Airbusem, jehož obranná divize sídli v Německu, přišlo s plánem v příštích letech vyvinout a začít vyrábět vlastní bojový letoun šesté generace. Definitivně totiž zkrachovala spolupráce s Francouzi, která se táhla od roku 2017, stála spoustu peněz a skončila na tom, že se hlavní hráči nebyli schopni domluvit ani na základním konceptu a na rozdělení práce a vývoje.

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Co se dočtete dál

  • Co vymyslela skupina německých firem?
  • Jak vidí budoucnost letectva kancléř Merz?
  • Co je největší potíž?
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