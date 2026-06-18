Jednou z nejvýraznějších a nejdiskutovanějších aplikací AI nástrojů je kódování. Programátoři díky tomu získávají obrovskou rychlost a efektivitu, která jim umožňuje zvládnout podstatně více práce v krátkém čase. Právě na tento segment cílí start-up Cursor, který patří mezi nejrychleji rostoucí softwarové projekty na světě. Jeho ambiciózní spoluzakladatel a CEO Michael Truell z něj chtěl udělat nezávislou firmu, která ovlivní celou generaci. O to větší překvapení pro některé představovala jeho cesta do náruče Elona Muska.
Co se dočtete dál
- Jak start-up vznikl a na co se zaměřuje.
- Na čem založil svůj úspěch.
- Proč start-up skončil u Elona Muska a proč to pro SpaceX dává velký smysl.
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