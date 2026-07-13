Pro světové boháče je letošní rok prozatím velmi úspěšný. Nejmovitějším pěti stovkám lidí majetek od počátku roku narostl o více než bilion dolarů, tedy zhruba o desetinu. Extrémně k tomu přispěl jeden z nich. První dolarový bilionář světa Elon Musk.
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