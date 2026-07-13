Pro světové boháče je letošní rok prozatím velmi úspěšný. Nejmovitějším pěti stovkám lidí majetek od počátku roku narostl o více než bilion dolarů, tedy zhruba o desetinu. Extrémně k tomu přispěl jeden z nich. První dolarový bilionář světa Elon Musk.

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Co se dočtete dál

  • Jak hodně se Elon Musk „utrhl“ zbytku nejbohatších lidí světa?
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  • Jak se letos předháněli v hodnotě svého majetku nejbohatší Češi Michal Strnad a Renáta Kellnerová? A kdo z nich aktuálně drží první pozici?
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