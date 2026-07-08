Při pohledu na ukrajinské bojiště i na neznámé drony nad evropskými letišti se obrana před drony stala horkým tématem vojáků, policistů, manažerů firem kritické infrastruktury, jako jsou elektrárny nebo letiště i společnosti, které se bojí průmyslové špionáže či případného útoku.
Dronů se vyvíjí a vyrábí mnoho druhů a velikostí, od malých kvadrokoptér přes střední drony, kterými Rusko útočí na ukrajinská města, až po bezpilotní prostředky velké jako bojová letadla. Obrana proti každému z těchto druhů je trochu jiná. Jak ukazují jak boje na Ukrajině, tak cvičení jednotek NATO, ve vzduchu se vytvořila nová vrstva, někteří mluví o nové doméně, kde operují v nízké výšce drony, proti nimž je potřeba vyvinout často úplně novou detekci a obranu.
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