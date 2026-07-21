Protivzdušná obrana států Severoatlantické aliance se skládá z pěti vrstev, které se liší výškou zásahu, dosahem a typem cíle. Investice do ní jsou při pohledu na válku na Ukrajině jednou z relativně nových priorit evropských členů a často o nich hovoří i premiér Andrej Babiš a ministr obrany Jaromír Zůna.

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