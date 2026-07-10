Umělé inteligenci se nedá utéct, ani když vyrazíte na sever Itálie za kávou a horami. V městečku Lana čeká na hosty v hotelích i penzionech leták propagující asistentku Maiu, která má usnadnit plánování výletů.
Je to lepší novinka než zprávy o tom, jak Grok Elona Muska pomohl někomu vytvořit sedm tisíc sexualizovaných obrázků jeho nevlastní dcery, nebo informace o tom, že kvůli datovým centrům nemají v USA dost elektřiny pro klimatizace.
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