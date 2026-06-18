První, co udeří do očí návštěvníka kanceláře ministra životního prostředí Igora Červeného z Motoristů sobě, je černobílá fotografie Václava Klause, vyvedená v nadživotní velikosti. Je to samozřejmě trochu legrační: Vtipálek si hned může střihnout etudu na téma „úloha kultu osobnosti v motoristickém myšlení a politické praxi“.

Lze v tom ale objevit i vážnější rovinu. A na ní se potvrzuje, že Václav Klaus, který v pátek slaví pětaosmdesáté narozeniny, nejenže je stále nepominutelnou osobností. Ale dokonce, že v pomyslném souboji polistopadových velikánů o vliv na českou politiku a společnost přece jen poráží jak Miloše Zemana, tak Václava Havla. Jak se to stalo? Je to dobře, nebo špatně? A co to vypovídá o Česku?

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