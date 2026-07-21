Eurem se dnes platí v 21 zemích Evropské unie. Naposledy v lednu do eurozóny vstoupilo Bulharsko. Do roku 2030 plánuje splnit podmínky pro přijetí eura také Maďarsko, alespoň to tvrdí nový maďarský premiér Péter Magyar. To Česká republika podle konvergenční zprávy Evropské komise z ekonomického hlediska už většinu podmínek splňuje.
Guvernér České národní banky Aleš Michl si přesto nemyslí, že by země měla se vstupem do eurozóny spěchat. Předčasný krok by podle něj mohl podpořit inflaci tím, že by zvyšoval mzdy a další náklady.
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