Co je Aleš Michl guvernérem ČNB, nikdy nehlasoval pro zvýšení úrokových sazeb. Po takřka čtyři roky vždy prosazoval buď ponechání repo sazby na sedmi procentech, kam ji přes jeho urputný odpor v osmi skocích dostala předchozí většina v bankovní radě vedená bývalým guvernérem Jiřím Rusnokem, nebo její postupné snižování až na tři a půl procenta, po čemž opět následovala „stabilita“. Vždy se přitom označoval za protiinflačního jestřába.
Až tento čtvrtek zvedl ruku pro to, aby krátkodobý úrok, který ČNB platí komerčním bankám, přes které se „cena peněz“ dostane do ekonomiky, stoupl na 3,75 procenta. Oficiálně se sice ještě neví, jak jednotliví členové bankovní rady hlasovali, ale protože proti mírnému utažení „úrokového kohoutu“ byl jen jeden radní, je takřka jisté, že osamělým hlasem oponujícím vyšším sazbám nebyl guvernér. Pozoruhodné přitom je, že se Aleš Michl ke zpřísnění měnové politiky odhodlal ve chvíli, kdy se národní banka i on sám stali terčem opakovaných útoků nejmocnějšího muže v zemi, s nímž byl navíc dlouhodobě spojen.
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