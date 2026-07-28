Češi mají v historické paměti řadu událostí, které je přiměly zamyslet se nad tím, jak zacházet s penězi a co od nich čekat. Takzvaná měnová reforma – fakticky státní bankrot –, kterou provedli komunisté šestý rok po převzetí moci, ovlivnila několik generací. Fámy, že hospodářské potíže pramenící z centrálně plánované ekonomiky vlády KSČ „vyřeší“ další měnovou reformou, byly na denním pořádku po další desetiletí. Přechod na tržní ekonomiku na začátku 90. let byl spojen s prudkým poklesem kupní síly koruny, ovšem aspoň už za ni bylo co koupit. Před čtyřmi lety pak Česko, teoreticky „chráněné“ vlastní měnou, zažilo inflační vlnu tak velkou, že si ji v předchozích desetiletích kapitalismu neuměl nikdo ani představit. Včetně centrálních bankéřů.
Není tedy divu, že se stále hledají viníci. Guvernér České národní banky Aleš Michl vidí kořen problému v příliš levných penězích po roce 2010.
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