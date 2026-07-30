Prázdniny roku 2022 měly daleko do okurkové sezony. Válka na Ukrajině přešla do fáze, kdy bránící se armáda začala využívat nově dodané americké raketomety HIMARS. Likvidovala s nimi ruské sklady munice i mosty a připravovala si půdu k úspěšné podzimní ofenzivě. Putinovy sny o rychlém a laciném vítězství se rozplynuly. Tou dobou už bylo také jisté, že energetická krize vyžene ceny elektřiny i plynu na rekordní hodnoty, rychle zdražovaly i zemědělské suroviny. To vše v situaci, kdy světové dodavatelské řetězce byly poškozeny covidem, což byl další zdroj rekordní inflace.

Ta na jedné straně díky růstu zisků firem zvyšovala příjmy státu, na druhé straně si vynucovala nové výdaje. Podle zákona musela koaliční vláda Petra Fialy mimořádně valorizovat důchody a deficit rychle rostl takřka ke covidovým úrovním. Přitom ozdravení státních financí bylo jedním z hlavních slibů vítězných stran. V této situaci přispěchaly vládě „na pomoc“ dvě výrazné postavy české pravice.

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