Na začátku roku skončila jedna velká éra, když Warren Buffett po více než šedesáti letech předal funkci šéfa konglomerátu Berkshire Hathaway. Legendárnímu americkému investorovi, kterému bude 30. srpna už 96 let, přesto nechybí elán a na jeho názory investoři stále dychtivě čekají. Nyní se Buffett vyjádřil k tomu, jak vnímá současné dění na trzích, které už čtvrtým rokem pohání horečka kolem umělé inteligence.
Co se dočtete dál
- Co si myslí Buffett o současném akciovém trhu a jakou spojitost vidí s kasinem.
- Proč se Buffett zbavuje všech akcií Berkshire Hathaway.
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