Původně měl tudy do Česka směřovat ruský plyn dodávaný do Evropy skrze dnes už nefunkční baltský plynovod Nord Stream. Dnes severní trasou z Německa dotéká norský plyn a především plyn dovážený do Evropy ve zkapalněném stavu z USA. Přes Lanžhot na jižní Moravě, další bývalou tradiční trasu ruské komodity, neteče naopak od ledna 2025 vůbec nic.
Německý plynovod Opal je tedy pro zásobování Česka zcela zásadní. Trubka dlouhá 470 kilometrů spojující Lubmin na pobřeží Baltského moře s předávacím bodem Brandov na české hranici nyní mění majitele.
Co se dočtete dál
- Kdo je kupcem pětinového podílu plynovodu Opal.
- Proč vlastník plynovod prodává.
- Jaká mnohem větší transakce v energetice se v Německu připravuje.