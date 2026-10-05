Svět zažívá kritické období, v němž panuje silná geopolitická nejistota. Hospodářství to však zatím nikterak výrazně nepocítilo. Renomovaný německý ekonom Carsten Brzeski, globální ředitel makroekonomického výzkumu nizozemské bankovní skupiny ING, v rozhovoru pro HN dokonce tvrdí, že pokud jde o samotný vývoj světové ekonomiky, zatím se jeví jako docela stabilní, útlum se nedostavil. Nejslabším a nejvíce zranitelným článkem je Evropa, která to svojí „zelenou transformací“ přestřelila. Doplácí i na to, že nikdy příliš nepřemýšlela o cenách energie, což je patrné hlavně v Německu, jež vždy bylo jejím velkým čistým dovozcem.
„Žili jsme z Putina a nikdo si nedokázal představit, že by to mohlo být jinak,“ podotýká Brzeski. Současné spolkové vládě příliš nevěří. Dokonce nevylučuje, že se „do roka a do dne“ může kvůli rozporům rozpadnout.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace