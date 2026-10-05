Svět zažívá kritické období, v němž panuje silná geopolitická nejistota. Hospodářství to však zatím nikterak výrazně nepocítilo. Renomovaný německý ekonom Carsten Brzeski, globální ředitel makroekonomického výzkumu nizozemské bankovní skupiny ING, v rozhovoru pro HN dokonce tvrdí, že pokud jde o samotný vývoj světové ekonomiky, zatím se jeví jako docela stabilní, útlum se nedostavil. Nejslabším a nejvíce zranitelným článkem je Evropa, která to svojí „zelenou transformací“ přestřelila. Doplácí i na to, že nikdy příliš nepřemýšlela o cenách energie, což je patrné hlavně v Německu, jež vždy bylo jejím velkým čistým dovozcem.

„Žili jsme z Putina a nikdo si nedokázal představit, že by to mohlo být jinak,“ podotýká Brzeski. Současné spolkové vládě příliš nevěří. Dokonce nevylučuje, že se „do roka a do dne“ může kvůli rozporům rozpadnout.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.