Německé hospodářství, poznamenané během uplynulých pěti let dvěma ročními poklesy HDP, se začíná zvolna zotavovat. A to bez ohledu na prohlubující se krizi v autoprůmyslu. Po symbolickém loňském meziročním růstu HDP o 0,2 procenta by se mohlo letos „vzepnout“ na 1,4 procenta, což by bylo nejvíce od roku 2022. Ve své podzimní předpovědi, zveřejněné ve čtvrtek, to uvádí mnichovský Ústav pro hospodářský výzkum (IFO).

Proti letní prognóze udávající na letošek 0,8 procenta jde o značné zlepšení. „Výrazné podněty ze zahraničních trhů, dodatečné investice do infrastruktury, ochrany klimatu a obrany umožnily překonat energetický cenový šok i důsledky sucha,“ komentuje ekonom IFO Timo Wollmershäuser.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.