Německé hospodářství, poznamenané během uplynulých pěti let dvěma ročními poklesy HDP, se začíná zvolna zotavovat. A to bez ohledu na prohlubující se krizi v autoprůmyslu. Po symbolickém loňském meziročním růstu HDP o 0,2 procenta by se mohlo letos „vzepnout“ na 1,4 procenta, což by bylo nejvíce od roku 2022. Ve své podzimní předpovědi, zveřejněné ve čtvrtek, to uvádí mnichovský Ústav pro hospodářský výzkum (IFO).
Proti letní prognóze udávající na letošek 0,8 procenta jde o značné zlepšení. „Výrazné podněty ze zahraničních trhů, dodatečné investice do infrastruktury, ochrany klimatu a obrany umožnily překonat energetický cenový šok i důsledky sucha,“ komentuje ekonom IFO Timo Wollmershäuser.