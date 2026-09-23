Německé automobilky i vlastníci elektromobilů se připravují na to, že jejich vozy budou sloužit jako pojízdné baterky. Jako takové je budou moci využívat energetické firmy pro vyrovnávání rozdílů mezi výrobou a spotřebou elektřiny podobně jako velké stacionární baterie, přečerpávací elektrárny, případně flexibilní plynové zdroje. Za to dostanou majitelé zaplaceno, zavedení do praxe však skrývá ještě některá úskalí.

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Co se dočtete dál

  • V čem spočívá technologie vehicle-to-grid.
  • Proč právě této technologii německé automobilky hodně věří.
  • Jaké úspory mohou pojízdné baterie celkově přinést.
  • Čeho se výrobci obávají.

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