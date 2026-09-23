Nová americká cla a nejistota kolem dalšího vývoje transatlantických vztahů přibrzdily expanzi českých firem ve Spojených státech. Podle Westona Staceyho, výkonného ředitele Americké obchodní komory v Česku, řada z nich své investiční plány odložila. „Do roku 2025 investice rostly, nová cla a ekonomická nejistota tento proces zpomalily,“ říká Stacey v rozhovoru pro HN. Americké investice do Česka naopak narážejí na jiné překážky. Přesto se podle něj chystají nové projekty.
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- Jaké obory jsou pro Američany v Česku nejperspektivnější.
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- Jak se čeští byznysmeni dnes dívají na Američany.