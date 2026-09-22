Stav obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou by se dal označit jako napjaté příměří, které se uzavřelo na schůzce hlav obou států před rokem v jihokorejském Pusanu. Za této situace přijede ve středu poprvé po jedenácti letech čínský prezident Si Ťin-pching do USA, aby s hostitelem Donaldem Trumpem předvedli zbytku světa, jak se dnes dělá opravdu velmocenská politika.
Na jejich setkání totiž může záležet, kam se bude dál ubírat globální ekonomika, která je pod tlakem několika válek nebo masivního nástupu umělé inteligence. Evropská unie, kde se nyní formuje snaha o tvrdší politiku vůči Pekingu, bude na výsledky schůzky ve Washingtonu, budou-li nějaké konkrétnější, napjatě čekat. Zásadní kroky ve vztahu k Pekingu čekají Evropany za pár týdnů.