Nové kapitálové injekce do bankovnictví a řada opatření mají pomoci Číně k vyššímu růstu ekonomiky. Hlavní roli mají hrát domácnosti, kterým čínský stát už několik let přispívá formou nákupní dotace na pořízení nejen nového auta, ale třeba i ledničky, pračky a dalších přístrojů. Aktuálním cílem je rozhýbat poptávku, kterou stranické a státní vedení označuje za klíčovou pro dosažení alespoň pětiprocentního tempa hospodářského růstu ročně.
Povzbudit lidi k většímu utrácení má také větší počet svátků, schválený úřady letos. Předpokládá se, že Číňané více volného času využijí k odpočinkovým aktivitám, kdy ochotněji sahají do peněženek. Je zde ale jeden problém.
Co se dočtete dál
- Jaká je spotřebitelská nálada v Číně.
- Kolik peněz stát do bankovnictví napumpuje.
- Co říkají na nová opatření analytici.