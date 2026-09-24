Donald Trump vzal na klíčová místa ve své druhé prezidentské administrativě lidi, kteří byli vzhledem k Číně skutečnými jestřáby – zastávali tedy vůči ní velmi tvrdé postoje. Příkladem je ministr zahraničí Marco Rubio, který se posléze stal i Trumpovým poradcem pro národní bezpečnost. Čínu označil za „nejsilnějšího a nejnebezpečnějšího protivníka“, jakému kdy Spojené státy čelily. Ještě v době, kdy byl senátorem, na něj Peking uvalil sankce kvůli jeho ostré kritice porušování lidských práv v Číně.
Sankce Rubiovi znemožňují vstoupit na čínské území. Když se stal ministrem zahraničí, začaly čínské úřady najednou při přepisu jeho jména používat jiný znak čínské abecedy. Tato změna umožnila vpustit ho do Číny, když tam letos v květnu doprovázel Trumpa – formálně do Pekingu přijel „jiný“ Rubio.
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