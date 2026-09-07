Stále víc zemí Evropské unie je ostře proti tomu, jak se chová Čína. Její firmy jsou úspěšné i díky masivní státní podpoře a z trhu vytlačují evropské konkurenty. V EU proto začíná převládat postoj, že je nutné se Pekingu postavit. „Debata, která se nyní vede mezi státy EU, by před dvěma lety nezazněla. Počet zástupců členských států, kteří už začínají baštit syrové maso, roste,“ říká v rozhovoru s HN český velvyslanec při EU Vladimír Bärtl s odkazem na rčení o rostoucím hněvu. Svůj postoj podle něj mění i Česko. Bärtl mluví také o tom, že v zemích EU neexistuje žádná větší únava z podpory Ukrajiny.
Jaké teď máme vztahy s USA za situace, kdy prezident Trump na Evropu uvalil cla kvůli údajné nucené práci a hrozí dalšími kvůli údajné nadvýrobě? To nevypadá jako láska.
Láska vypadá jinak, ale vzhledem k tomu, co hrozilo, tak je to, řekněme, slušná plichta. Nedávno bylo roční výročí dohody mezi EU a USA, která stanovila maximální americká cla ve výši 15 procent. Před touto dohodou hrozily mnohem vyšší celní tarify. Přes vámi zmiňované kroky zatím tento patnáctiprocentní strop platí. Turbulentní vývoj ale pořád hrozí. Jestli se na něco můžeme spolehnout, tak je to vysoká míra nevyzpytatelnosti ze strany USA. I v rámci americké administrativy existují nesoulady.
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