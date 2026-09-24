Na konci srpna se v Kyjevě sešla koalice ochotných složená z 34 zemí podporujících Ukrajinu. Připomněla si třicáté páté výročí obnovení ukrajinské nezávislosti. Andy Burnham, spolupředseda zasedání, který byl na své první zahraniční cestě jako britský premiér, se zúčastnil společně s Antóniem Costou z Evropské rady, Alexandrem Stubbem z Finska, Gitanasem Nausėdou z Litvy, Maiou Sandu z Moldavska, premiéry Lotyšska a Lucemburska a švédským ministrem zahraničí. Většina účastníků, včetně dalších dvou spolupředsedů, Emmanuela Macrona a Friedricha Merze, se připojila prostřednictvím videokonference.

Ještě před jednáním zdůraznil Burnham v článku pro renomovaný ukrajinský internetový magazín European Pravda, k čemu tento formát slouží: k vypracování plánu, jak zajistit udržitelnost mírové dohody pod vedením Ukrajiny.

Skutečná diskuse se však ubírala jiným směrem.

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