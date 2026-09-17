O politické protřelosti českého premiéra Andreje Babiše svědčí čerstvý fakt, že se při třicetiminutovém projevu a následných několika otázkách při zahájení obranné konference Prague Defence Summit think-tanku IISS naprosto vyhnul klíčovému problému: proč česká vláda nezvyšuje výdaje na obranu.

Ve své řeči a odpovědích, protkaných nenávistí vůči „zlému Bruselu“ kvůli zelené regulaci a „likvidaci průmyslu“, se k výdajům na obranu dostal až na závěr. Pochválil se, že jako ministr financí před lety začal zvedat obranné výdaje a že pro něj jsou důležitá nominální čísla, nikoli podíl na HDP. A jen tak mimochodem urazil spojence z Pobaltí, když řekl, že když má někdo sedmitisícovou armádu a žádné letectvo, tak ho s třemi a více procenty na obranu neohromí.

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Co se dočtete dál

  • Co řekl Babiš na mezinárodní konferenci?
  • Jak kličkoval před výdaji na obranu?
  • Jakou chce roli českého průmyslu ve svých plánech?

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