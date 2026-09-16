Ještě ve středu ráno byl plán jasný. Vládní koalice chtěla před volbami zařadit na plénum sněmovny dvě mimořádné schůze. V té první byly spíše nekonfliktní zákony, které se dají shrnout pod termín „předvolební dárečky”. Druhá schůze pak ale měla mít vysoce hodnotový náboj.
Dva týdny před senátními a komunálními volbami by poslanci poprvé vážně jednali o rušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Jde o téma, které dělí společnost, a opozice kvůli tomu slibuje mohutné obstrukce. Druhým bodem této schůze by pak mělo být zmrazení platů politiků, což je v případě ANO a SPD předvolební evergreen. Proč se vládní politici nakonec ještě během téhož dne rozhodli svůj plán pozastavit?