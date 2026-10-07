Francouzský gigant L’Oréal není „jen“ kosmetická firma, ale také beauty tech společnost, říká Marco Zugnoni, šéf digitalizace a marketingu pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Dokazuje to na faktu, že více než šedesát tisíc zaměstnanců už používá vlastní jazykový model L’Oréal GPT, AI platformu, kterou tato firma vyvinula plně interně. Zákazníci si pomocí nejrůznějších AI nástrojů z domova zase zkoušejí rtěnku či make‑up nebo si nechávají na dálku vyšetřit pleť či vlasovou pokožku.
L’Oréal je tradiční společnost, má více než stoletou historii. Jak se taková firma přepíná do digitálního módu a kde všude jste začali používat AI?
Ano, jsme tradiční firma, která ale vždy výrazně investovala do technologických inovací, tvořily základ jejího byznysu. Náš zakladatel například vyvinul první bezpečnou syntetickou barvu na vlasy. V roce 2024 měl náš CEO Nicolas Hieronimus úvodní řeč na veletrhu CES 2024 v Las Vegas a bylo to poprvé, co tento veletrh zahájila beauty společnost. Posunuli jsme se ze statusu kosmetické firmy do globálního beauty technologického hráče. Spojujeme naše poznatky o chemii, datovou vědu a umělou inteligenci do jednoho celku.
V roce 2012 jsme spustili náš první technologický inkubátor v New Jersey, který propojuje kosmetický průmysl a digitální inovace. V roce 2017 jsme v Kanadě započali partnerství s Messengerem Facebooku, v němž bot pomáhá uživatelům najít vhodný kosmetický dárek ve zvolené cenové hladině. Největší krok směrem k AI jsme udělali v roce 2018, kdy skupina L’Oréal koupila kanadský start‑up Modiface, který je průkopníkem v tvorbě rozšířené reality. Tím v L’Oréal začala významná éra virtuální diagnostiky pleti a vlasů. Nyní například při online callech můžete vyzkoušet různé druhy dekorativní kosmetiky, umožňuje to naše partnerství s firmou Microsoft. Aktuálně pak vstupujeme na úplně nové pole, můžeme mu říkat rozšířený hardware.
Co umí?
Máme například diagnostiku, která dokáže doporučit denní pleťovou rutinu, a to díky hardwarovému zařízení, jež analyzuje pokožku. Tyto přístroje se umí propojit s naším softwarem a doporučit produkty na míru. AI již zapojujeme více než deset let, je to významná část naší digitální transformace.
Kolik jste zatím do implementace AI investovali napříč skupinou?
Každý rok investujeme více než miliardu eur do IT a technologií: do naší digitální a technologické infrastruktury, e‑commerce, cloudových řešení a vývoje inovací v oblasti beauty tech. AI je jádrem našeho výzkumu. Máme nové molekuly, receptury, přísady i nové produkty a AI se s tím vším propojuje. Umělá inteligence nám asistuje ve třech oblastech – zaměstnanci, marketing a výzkum.
Jak konkrétně asistence vypadá?
U výzkumu nám pomáhá testovat nové receptury s novými ingrediencemi. AI zpracovává kombinace různých prvků a koordinuje práci čtyř tisíc našich výzkumníků po celém světě pro snadnější optimalizaci receptur. Velmi zajímavé je použití mezi našimi zaměstnanci, šetří jim čas, takže se mohou věnovat důležitějším úkolům.
Vyvinuli jsme si vlastní interní nástroj zvaný L’Oréal GPT, který není vázaný na jednoho AI dodavatele, a proto flexibilně využívá různé LLM modely. Díky tomu, že je plně přístupný každému zaměstnanci, představuje pro nás skutečný game changer. Pomáhá jim vyhledat případové studie, nejrůznější dokumenty a podklady, je nápomocný při tvorbě textů a organizaci práce a času. Například já jsem si v L‘Oréal GPT vytvořil vlastního asistenta, který je propojený se službou Microsoft Outlook. Každé pondělí ráno mi dává briefing, co je pro daný týden důležité, na co je třeba se zaměřit, shrne mi to nejdůležitější z příchozích e‑mailů, doporučí, na který e‑mail je třeba odpovědět a na který nikoli. Podobně analyzuje a třídí i můj kalendář a nadcházející schůzky.
Budete kvůli nástupu AI rušit nějaké pozice a propouštět?
To v plánu není. Umělá inteligence má za cíl lidem usnadňovat práci, nikoli ji brát. Existují například velké rozdíly mezi zákazníky v Maďarsku a v Česku. Jako marketér bych měl znát všechny tyto nuance – typ pleti, její tón, jiné nákupní zvyky a nástroje, rozdílnou spotřebu kosmetických produktů a tak dále. Všechny tyto poznatky by marketér měl nastudovat z 250stránkové prezentace, což mu zabere mnoho času. Dnes místo čtení takového rozsahu stačí chatovat, klást dotazy typu: Chci odstartovat prodej produktu s těmito vlastnostmi na tomto trhu. Kdo budou moji zákazníci?
Vyvinuli jsme rovněž vlastní platformu CreAItech, jež běží na obrazových a video modelech od partnerů jako Google, Nvidia či nejnověji OpenAI a slouží k tvorbě vizualizací. Když marketér potřebuje zobrazit svou kampaň, dokáže během chvíle vytvořit vizuální prototyp přímo ve svém počítači. Stejně tak umělá inteligence pomáhá vytvářet claimy k propagaci produktů. Takže úkolem AI je rozšířit možnosti marketéra, nikoli jej nahradit.
Komunikují vaše AI nástroje přímo se zákazníky a jak jsou zákazníci s těmito nástroji spokojeni?
Představte si, že jste zákazník a máte nějaké vady pleti. Přijdete třeba na Gemini a začnete se ptát: Mám akné, co mám dělat? A takový člověk může být nasměrován přímo na stránky naší značky La Roche‑Posay, kde pracuje virtuální pleťový konzultant, diagnostický nástroj. Zákazník si v několika vteřinách vytvoří selfie, nástroj zanalyzuje všechny vady pleti a poskytne návod na výběr produktů i ošetření. Skrze naše webové stránky je dostupný všem zákazníkům i prodejcům. Protože právě u diagnostiky pleti začíná cesta zákazníka k produktu.
Je taková vzdálená diagnostika pleti spolehlivá?
Ano, je za tím věda. Virtuální diagnostika využívá náš desítky let trvající dermatologický výzkum, včetně globálních vědeckých atlasů stárnutí pleti, které L’Oréal publikuje od roku 2007. Nástroj je postaven na tisících klinických snímků a algoritmů trénovaných na desítkách tisíc selfie ve spolupráci s dermatology. V určování projevů pleti a dermatologických charakteristik tak dosahujeme až 95procentní přesnosti.
Přes displej se ale nemůžete například dotknout pleti či opravdu detailně prohlédnout vlasovou pokožku. Jak tohle řešíte?
Přesně kvůli tomu vyvíjíme AI nástroj, který pracuje s rozšířeným hardwarem. Před rokem a půl jsme spustili K‑Scan, jde o řešení naší značky Kérastase. Když například navštívíte Kérastase salon v Notinu na Chodově, kadeřník pomocí zařízení zanalyzuje pokožku vaší hlavy, doporučí vám vhodné vlasové ošetření a pošle vám ho na e‑mail. A stejná zařízení používáme u diagnostiky pleti. Tedy zhodnocení se realizuje offline, data se pošlou do online nástroje pracujícího s umělou inteligencí a taková diagnostika pak bývá velmi přesná.
Jak přesvědčujete vaše zaměstnance, aby se s novými AI nástroji chtěli učit?
To je otázka za milion dolarů. Tuhle transformaci jsme lokálně, v jednotlivých zemích, započali před rokem. Máme report od Deloitte, který říká, že bariérou k adopci AI na denní bázi není nedostatek technických znalostí, ale praktických příkladů využití a znalostí o daném nástroji. Musím říct, že je to pravda. Proto si dáváme pozor, aby všichni opravdu věděli, jak se nový nástroj používá.
Výzvou není získat přístup k AI, máme partnerství s mnoha velkými jazykovými modely, ale výzvou je, že opravdu všichni zaměstnanci si nový nástroj osvojí. Máme online tréninkovou platformu, kde se globálně s AI cvičí více než sedmdesát tisíc zaměstnanců. Nedávno jsme také vyvinuli personalizovaný program založený na osobní pokročilosti v AI. Tady v Praze jsme se například sešli v kině na Smíchově, všech 150 našich pražských zaměstnanců, spojili jsme se s našimi lidmi ze Slovenska a Maďarska a celé dopoledne jsme rozvíjeli znalosti a používání AI.
Veřejně často mluvíte o tom, že končí éra SEO a začíná éra GEO (Generative Engine Optimization – pozn. red.). Co tím myslíte?
Naše generace je zvyklá googlovat, ale to se kompletně mění. Zcela se přeměňuje způsob, jakým lidé hledají informace. Pojem něco si vygooglovat už brzy přestane existovat, stejně jako marketing založený na počtu kliků. Všechno se stává konverzací. A to je super zajímavé, protože taková konverzace už se netočí kolem tří klíčových slov, dotazy pokládané AI jsou a budou velmi dlouhé. Například: Příští týden jedu na svatbu. Takhle vypadají mé šaty, jaký make‑up mám zvolit? Kvůli této transformaci měníme roli našich webových stránek i jejich obsah. Přichází éra konverzace s asistenty místo pouhého hledání jednotlivých slov.
Text vznikl ve spolupráci se společností L’Oréal.
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