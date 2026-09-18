Ačkoliv výroba sirek v západočeské Sušici je již minulostí – skončila v roce 2008 –, pokračovatele slavná značka Solo přece jen má. Z místní tradiční výroby ze dřeva totiž vyrostl jeden z největších tuzemských producentů interiérových dveří – společnost Solodoor.
Firma s 200 zaměstnanci každý rok investuje miliony korun do automatizace a zkvalitnění výroby a rozšiřuje své prodejní kanály. I díky tomu letos zvítězila v soutěži Volkswagen Firma roku Plzeňského kraje. Společnosti se v posledních letech daří držet zajímavé tempo růstu tržeb kolem deseti procent.
„Růst v letošním roce je tažen tím, že máme více distribučních kanálů. Aktuálně roste zejména kanál pro developery, protože se opět rozjíždějí stavby, na které tradičně dodáváme zboží. Vedle toho prodáváme přes kutilské řetězce, vlastní franšízovou síť, stavebniny i běžný retail,“ popisuje výrobní ředitel firmy Jiří Texler.
Ten ve firmě působí 13 let, když nastoupil prakticky ihned po vysoké škole. Právě on převzal během slavnostního vyhlašování ve jménu majitelů firmy ocenění. Menšinový, zhruba desetinový podíl ve společnosti drží její generální ředitel Martin Dozrál. Zbytek vlastní brněnský podnikatel Martin David, který vedle toho podniká také v nemovitostech. Ten mimo jiné ovládá i sousední rozsáhlý areál vedle výrobních hal Solodooru pod společností Solo Matches & Flames.
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„Pro firmu je velkým plusem, že generální ředitel je zároveň jedním z majitelů, takže je pro něj firma srdcovou záležitostí. Stejně tak pro jeho partnera Martina Davida,“ popisuje Texler.
Obrat firmy v loňském roce překročil opět po delší době hranici 400 milionů korun. Meziročně se zvýšil z 375 milionů v roce 2024 na loňských 405 milionů. Firma skončila v platonickém čistém zisku 95 tisíc korun. Nicméně EBITDA, tedy hrubý provozní zisk před odpisy a úroky, dosáhl solidních 19 milionů. Nízký čistý hospodářský výsledek je zapříčiněn velkými investicemi do zázemí a provozu podniku. Investice do technologií v posledních několika letech přesáhly sto milionů korun.
Plzeňský kraj
Volkswagen Firma roku
1. Solodoor (výroba interiérových dveří)
2. První Chodská (výroba a prodej produktů na střechy)
3. Matex PM (laserové technologie)
Ekonomicky nejúspěšnější firma
Grafia (vzdělávání dospělých a vydavatelská činnost)
Moneta Živnostník roku
1. Veronika Pešková (výroba přírodní kosmetiky)
2. Jan Papež (péče o přírodní zahrady)
3. Denisa Huňatá (tvorba designových doplňků oblečení)
Moneta Srdcař roku
Jan Papež (péče o přírodní zahrady)
„Zásadní novinkou zhruba před dvěma až třemi lety byla robotizace výroby zárubní. Bez ní bychom dnes byli nekonkurenceschopní, protože dřívější výroba trvala dlouho a zárubně měly horší kvalitu. Robotizace nám umožňuje vyrábět kvalitně a rychle, což je naše hlavní konkurenční výhoda. Zákazník u nás na dodávku čeká nejméně. K automatizaci jsme museli přistoupit i kvůli nedostatku kvalitních pracovníků v regionu,“ vysvětluje Texler.
Podle Texlera firma v době, kdy řada ostatních podniků šetřila, investovala. Součástí stejné vlastnické skupiny jako Solodoor je také společnost Next, výrobce bezpečnostních dveří. Prodejní síť zahrnuje franšízovou síť, vlastní showroomy, stavebniny, hobby markety i e-shop.
Budoucí plány podle něj směřují k další automatizaci skladového hospodářství a modernizaci stávajícího výrobního areálu. Firma kromě Slovenska vyváží také do Bulharska, Rumunska, Kosova, Chorvatska, Německa a Velké Británie.
Závod v Sušici vyrábí interiérové dveře a zárubně již od roku 1997, avšak navazuje přitom na mnohem starší tradici místního dřevařského průmyslu a někdejšího podniku Solo Sušice, který byl největším výrobcem zápalek v socialistickém Československu. Na konci roku 2008 byla po téměř 170 letech výroba zápalek ukončena a převedena do Asie. Rozsáhlý areál bývalé sirkárny je již téměř kompletně zbourán a majitelé v čele s Martinem Davidem zde chystají novou výstavbu.
Péče pro atopiky
Nové výrobní prostory chystá také Veronika Pešková, která vyrábí přírodní kosmetiku pro atopiky pod značkou Protože jsi. Její podnikatelský příběh zaujal odbornou porotu natolik, že ji zvolila vítězkou soutěže Moneta Živnostník roku 2026 Plzeňského kraje.
„Zájem o naše výrobky se každým rokem zdvojnásobuje, takže se už nevejdeme do současných prostor a chystáme se přesunout do většího,“ popisuje někdejší zdravotní sestra z Fakultní nemocnice v Plzni Veronika Pešková. Ze současné provozovny v Kaznějově severně od Plzně se brzy přestěhuje do většího v nedaleké vesnici Rybnice. Své výrobky uvedla na trh poprvé v roce 2022. Dnes má její firma čtyři zaměstnance a tři externí spolupracovníky.
Za jejím podnikáním je přitom i osobní příběh. K výrobě vlastních produktů ji totiž přivedly vážné kožní problémy jejího syna. Zaměřuje se na veganské produkty bez syntetických látek, které slouží jako šetrná alternativa k běžným prostředkům pro lidi trpící atopickým ekzémem.
„Jako maminka syna s atopickým ekzémem, který se projevil nejprve u mě, jsem měla potřebu nám pomoci. Postupně jsem začala studovat problematiku ekzému a z pohledu zdravotníka jsem tak k němu přistupovala. Na základě vlastních příznaků a potíží jsem vyvinula jednotlivé druhy mastí a krémů, které se zaměřují na jednotlivé fáze ekzému,“ vysvětluje. Kromě prodeje přes e-shop se věnuje také edukaci maminek a sdílení odborných rad prostřednictvím sociálních sítí. Její instagramový profil sleduje přes deset tisíc lidí.
„Mým hlavním cílem bylo poskytnout ucelenou péči pro různé fáze kožních potíží a nabídnout podporu rodinám v podobné situaci, ve které jsme byli před lety my,“ dodává vítězná živnostnice.
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