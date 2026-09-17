Martin Veselík podniká v oboru, který je zatím ve zdravotnictví spíš na okraji pozornosti. Se stárnoucí populací ale bude prevence proleženin – tedy dekubitů – čím dál důležitější. Jeho firma Vitapur vyvíjí zdravotnické prostředky, které jejich vzniku pomáhají předcházet.
Produkty vznikají na okraji Litomyšle a letos firma získala první místo v kategorii Volkswagen Firma roku Pardubického kraje. Podnikatelskou soutěž Firma a Živnostník roku každoročně vyhlašují Hospodářské noviny, slavnostní předávání cen za Pardubicko se uskutečnilo ve středu večer v prostorách Muzea Chrudim.
„Smyslem naší práce je odstranění proleženin z České republiky a ze Slovenska. Když se dekubity rozjedou, jsou nesmírně bolestivé, život ohrožující a jejich léčba je drahá,“ vysvětluje jednatel a spolumajitel firmy Vitapur Martin Veselík a dodává, že správnou péčí o nemocného se dá jejich vzniku předejít.
Produkty firmy používali zdravotníci například během covidové pandemie u pacientů ležících na břiše a napojených na ventilaci. „Pomůcka sloužila k podložení pacienta, aby si nepoškodil třeba obličej, oční víčka nebo rty,“ přibližuje spolumajitel firmy.
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Martin Veselík začal podnikat na začátku devadesátých let společně s manželkou, která tehdy byla na mateřské dovolené. Začínali s jedním šicím strojem. Dnes mají zákazníky po celém Česku a dodávají i na Slovensko. Ve společnosti navíc pracuje už druhá generace Veselíků – do řízení je plně zapojený syn, dcera je momentálně na rodičovské.
Vedle speciálních matrací vyrábějí lůžkoviny, sedáky, polohovací polštáře i pomůcky pro vozíčkáře. Roční obrat firmy se pohybuje kolem 24 milionů korun, v podniku pracují zhruba dvě desítky lidí. Mezi nimi jsou na pozicích obchodních zástupů školené zdravotní sestry, které klienty navštěvují a znají jejich potřeby. Firma zároveň funguje jako chráněná dílna a sociální podnik.
Mezi zákazníky patří nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, domovy pro seniory, hospice, rehabilitační zařízení i poskytovatelé domácí péče. Společnost se věnuje také vzdělávání – vydává brožury pro laiky, jejichž prostřednictvím se snaží dostat povědomí o proleženinách k co nejvíce lidem, a pořádá rovněž workshopy.
Pardubický kraj
Volkswagen Firma roku
1. Vitapur (vývoj a výroba zdravotnických prostředků pro prevenci vzniku proleženin)
2. IMS-Drašnar (výroba plastových dílů)
3. Forea (multifunkční centrum na místě bývalých papíren)
Ekonomicky nejúspěšnější firma roku
Ufir (úklid a správa nemovitostí)
Moneta Živnostník roku
1. Alice Pohanka (studijní centra pro děti, studenty i dospělé)
2. Barbora Brůnová (ilustrace a komiksy)
3. Lucie Maixnerová (designová křesla a taburety)
Moneta Srdcař roku
Lada Vančišinová (komunitní centrum)
„Systém nepobere úplně každého, počet míst v zařízeních je limitovaný a jednou může přijít den, kdy se budete muset o někoho postarat a najednou nevíte jak. Znám to, protože i my jsme v rodině pečovali o staré lidi, o které se už systém nedovedl postarat a vrátil nám je domů,“ uvádí Veselík. Vitapur také ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně vyvíjí inteligentní matraci, která dokáže pečovatele na dálku informovat o tom, v jakém komfortu se člověk na lůžku nachází.
Na druhém místě skončila rodinná nástrojárna a lisovna IMS-Drašnar z České Třebové. Podnik vede druhá generace Drašnarů a zaměstnává téměř dvě stě lidí. Společnost je dodavatelem plastových dílů zejména pro automobilový průmysl. Třetí příčku obsadila rodinná firma Forea, která proměnila brownfield bývalých Orlických papíren v Lanškrouně v živý multifunkční prostor. Provozuje sportcentrum, wellness i hotel.
Aby matematika nebyla strašák
Když před deseti lety zakládala Alice Pohanka své první studijní centrum, měla jediný cíl – vytvořit místo, kterému budou rodiče věřit a kde děti i dospělí dostanou kvalitní vzdělání. Chtěla také změnit vnímání matematiky jako „strašáka“ a pomoci studentům na cestě k vysněné škole.
Dnes má pod sebou šedesát lektorů, kteří se věnují širokému spektru předmětů. Služby nabízejí studentům v Pardubicích, Hradci Králové, Chrudimi, Ostravě a také online. Poskytují doučování z matematiky, češtiny nebo třeba anglického jazyka. Právě tento postupně rostoucí byznys přinesl Alici Pohanka první místo v kategorii Moneta Živnostník roku.
„Ke vzdělávání jsem měla blízko už od vysoké školy a věděla jsem, že v tomto oboru chci pracovat. Propojit ho s podnikáním pro mě bylo přirozené, rozumím mu, baví mě a jde mi,“ říká jednačtyřicetiletá živnostnice a podnikatelka. Největší zájem o její služby mají rodiče žáků sedmých a osmých tříd základních škol, kteří se připravují na přijímačky na střední školu. Pohanka přitom svou nabídku postupně rozšířila o další služby. „Mám v týmu i psychology, kteří radí, jak do kurzů vložit psychologickou pomoc v náročném období zkoušek,“ vysvětluje.
Zápal pro podnikání viděla Alice Pohanka doma – její rodiče měli v devadesátých letech síť drogerií a prarodiče se pohybovali v hotelnictví. Sama si ale uvědomuje i druhou stránku takového nastavení. „Musím si dávat pozor na to, že když se pro něco nadchnu, mám tendenci tomu obětovat celý život. To je něco, co znám ze své rodiny a k čemu mám sklony také. Prioritou je pro mě ale manžel s dcerou a chci na ně mít čas. Když jsem byla malá, tak to tak úplně nebylo,“ přibližuje.
Také proto dnes přemýšlí, jak své zkušenosti z podnikání využít i jinak. Ve firmě se nyní chce věnovat především autorské tvorbě. „Za deset let jsem nasbírala know-how, které stojí za to sepsat. Uvědomila jsem si, že od svých lidí očekávám určité věci proto, že je sama považuji za samozřejmé. A většinu toho mám zatím jen v hlavě. Chtěla bych to proto převést do příruček, manuálů a další autorské tvorby,“ přibližuje.
Kromě vítězky porota ocenila také další podnikatele. Stříbro si odnesla ilustrátorka a komiksová kreslířka Barbora Brůnová z Litomyšle. Třetím místem porota ocenila Lucii Maixnerovou z obce Písečná, která vyrábí designová křesla a taburety.
Loni v kategorii Živnostník roku Pardubického kraje uspěla Kateřina Špačková s tvorbou permakulturních zahrad. Mezi firmami si prvenství odnesla rodinná logistická a přepravní skupina Šmídl Holding z Žamberka, v jejímž čele stojí dcera zakladatele Martina Šmídlová.
Soutěž Firma a Živnostník roku odstartovala minulý týden ve středu v prostorách Petrof Gallery v Hradci Králové. První místo mezi firmami získala česká high-tech společnost Tiyo z Hořic, mezi živnostníky nejvíc zaujala Elen Konečná se svou fyzioterapií malých zvířat.
Během následujících dvou měsíců se o místních vítězích soutěže rozhodne ve všech krajích. Ti nejlepší postoupí do celostátního finále, které bude 10. prosince na pražském Žofíně.
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