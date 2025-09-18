Poslední roky nebyly pro její rodinný holding snadné – ekonomiku trápil covid, dramatické zdražení energií i problémy automobilového průmyslu. Přesto se logistická a přepravní skupina Šmídl holdingová společnost z východočeského Žamberka může pochlubit úspěchy.
„Všechny tyto situace se na našem byznysu podepisují. Když skončil covid, poptávka po našich službách razantně vzrostla tak, že jsme ji nebyli schopni pokrýt. Pro mě jako obchodníka není nic horšího než odmítat zakázky,“ vzpomíná Martina Šmídlová, obchodní ředitelka a spolumajitelka firmy, kterou před 30 lety založil její otec Vladimír.
„Spousta firem na základě toho výrazně navýšila kapacity, ale v roce 2023 všechno spadlo a byl tu problém,“ dodává vysoká blondýna. Ve středu převzala ocenění Volkswagen Firma roku 2025 v Pardubickém kraji, a na jaře se tak popere o celkové vítězství v pražském finále soutěže, kterou vyhlašují Hospodářské noviny.
I přes nevypočitatelné období se firmě daří na změny trhu reagovat a stabilně zvyšovat své příjmy. V loňském roce dosáhl holding, který tvoří šest společností, tržeb přes 2,7 miliardy korun, o 300 milionů více než o rok dříve. Provozní zisk EBITDA atakoval 490 milionů korun. V roce 2017 holding koupil od CSG, tehdy ještě v držení Jaroslava Strnada, konkurenční společnost Nika Logistic. Tím se skupina prakticky zdvojnásobila. Aktuálně zaměstnává zhruba 900 lidí a provozuje flotilu asi pěti set nákladních vozů.
Dnes se společnost kromě tradiční expedice a přepravy zboží, zejména pro průmysl, zaměřuje i na skladování a mechanizaci. „V portfoliu máme hojně zastoupený automotive. Ten je hodně ovlivněný elektromobilitou, obor má svá pozitiva i negativa. Tvoří velké objemy, které mohou rychle zmizet. Proto musíme být připraveni naskočit i na jiné oblasti. Ale stále mu věříme,“ zamýšlí se vystudovaná veterinářka, která ve firmě začínala za volantem kamionu a později si na pár let odskočila do korporátu.
V holdingu, kde aktuálně drží podíl 40 procent, je řadu let obchodní ředitelkou. Zbylý podíl drží její tatínek a zakladatel Vladimír. Ten v příštím roce oslaví osmdesátku a o dění ve firmě se stále zajímá. Do každodenního řízení již ale nezasahuje.
„Třeba začátek letošního roku byl ve znamení poklesu poptávky po skladovacích službách. Naše výhoda je ale široké portfolio a rozložení byznysu na dvě části – logistiku a dopravu,“ vysvětluje Martina Šmídlová. Firma vedle velké flotily kamionů provozuje celkem tři sklady, přičemž areál ve Vysokém Mýtě vlastní.
Místo pouště rajské zahrady
Na výkyvy v poptávce se firmě daří reagovat i díky strategii, v rámci které oslovuje ostatní smluvní dopravce, aby jí pomáhali u vybraných klientů jednorázově navýšit kapacitu.
„To se nám osvědčilo právě v automotive, kde se vás nikdo neptá, jestli máte volná auta, nebo ne. Stane se, že jeden den firmy nechtějí nic, ale druhý den potřebují 50 aut. To je ta vyšší logistika. K tomu se neustále snažíme rozšířit služby vázané na naše logistické centrum. To je naše výhoda oproti ostatním dopravcům,“ vysvětluje vítězka krajského kola Volkswagen Firma roku.
Nejlepší v Pardubickém kraji
Volkswagen Firma roku 2025:
1. Šmídl holdingová společnost – logistika (Žamberk)
2. SUMO – průmyslová automatizace a servis (Pardubice)
3. Isolit-Bravo – automotive, elektro (Jablonné nad Orlicí)
Moneta Živnostník roku 2025:
1. Kateřina Špačková – zahradnice (Nekoř)
2. Pavel Janoš – výroba perníku (Studánka)
3. Petra Jůzová – drátenice (Dolní Dobrouč)
Moneta Živnostník roku Srdcař 2025:
Petra Jůzová – drátenice (Dolní Dobrouč)
Ekonomicky nejúspěšnější firma roku 2025 Pardubického kraje:
SEVEN-K – povrchové úpravy kovů (Králíky)
Během stejného galavečera, který se odehrál v kongresovém sále pardubického OC Palác olomouckého miliardáře Richarda Morávka, se vybíral také krajský vítěz v kategorii Moneta Živnostník roku. V něm zazářila podnikatelka Kateřina Špačková, která pomáhá svým klientům tvořit a pečovat o zahrady na základech tzv. permakultury.
Tento pojem označuje koncepci v zemědělství, přírodě a životním prostředí, která usiluje o trvalou udržitelnost a regeneraci přírodních zdrojů.
„Pomáhám nadšeným zahradníkům transformovat jejich pozemky z vyprahlých pouští na jedlé rajské zahrady a oázy plné života,“ říká v nadsázce matka dvou dětí Kateřina Špačková. Ačkoliv studovala grafický design, od mládí ji to – jakožto aktivní skautku – táhlo k přírodě.
„Design mi vlastně hodně pomáhá, ale zároveň jsem hledala něco smysluplnějšího, co bych mohla v životě dělat. A to, že si budu tvořit jen vlastní zahradu, toho zas tolik na světě nezmění. Ale když do toho vtáhnu další lidi, bude můj přínos větší,“ říká žena z malé obce Nekoř, která se nachází pár kilometrů od Žamberka. Udržitelným zahradám se věnuje přes deset let, pět let profesionálně.
Pro nadšené zahradníky vede vzdělávací semináře a online kurzy, konzultuje jejich návrhy zahrad a některé zahrady sama navrhuje na klíč. „Hlavním cílem je udržitelné a ekologické pěstování zdravých potravin, regenerace půdy a ekosystému pozemku, šetrné hospodaření s vodou. Cílem je vytvořit přírodní ekosystém, který by byl zároveň moderní, užitečnou a nízkoúdržbovou jedlou zahradou,“ vysvětluje.
Podle svých slov je podepsána pod desítkami zahrad, její odborný newsletter oslovuje 15 tisíc lidí. Stejně tak vyšší tisíce lidí prošly jejími kurzy. Sama říká, že je to takové začínající podnikání, které zvládá při péči o své malé děti. Brzy by ale chtěla svůj záběr rozšířit a vytvořit větší profesionální tým.
