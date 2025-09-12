Už konečně dejte pokoj, nebo si své fantasmagorie realizujte někde jinde, slyšeli zakladatelé společnosti Comtes FHT ještě jako zaměstnanci jednoho plzeňského výzkumného ústavu. Přestože se institut potýkal s finančními problémy, jejich tehdejší nadřízení nechtěli slyšet o nápadech, jak s aplikovaným výzkumem prorazit v byznysu. „Tak jsme se s kolegy dohodli a založili jsme Comtes. Že to byl dobrý nápad, o tom svědčí stav naší firmy po 25 letech, které letos oslavíme,“ říká Libor Kraus, předseda představenstva této společnosti. Ta se zabývá výzkumem a vývojem kovových materiálů a technologií jejich zpracování. O zákazníky nemá nouzi. Zakázky má zajištěné na tři roky dopředu. A teď se také stala Firmou roku 2025 Plzeňského kraje, už podruhé. Poprvé v této soutěži, kterou vyhlašují Hospodářské noviny, uspěla v roce 2011.
Záběr firmy sahá od zdravotnictví a mikroelektroniky přes přesné strojírenství a dopravu až po stavebnictví, metalurgii a energetiku. „Zhruba 35 procent našich zakázek tvoří zahraničí. Spolupracujeme s předními světovými lídry, jako jsou Apple, Boeing, Airbus, švýcarské hodinářské firmy, automobilové koncerny či tým F1, stejně jako s řadou německých firem. Zároveň udržujeme bohatou spolupráci se světovými univerzitami a výzkumnými pracovišti,“ uvádí Kraus.
Comtes před 25 lety začínal ve dvou pronajatých kancelářích se šesti zaměstnanci. Dnes má v dobřanské průmyslové zóně moderní výzkumný areál se sedmi velkými budovami a halami, 110 zaměstnanci a ročním obratem kolem 200 milionů korun. „V týmu máme špičkové techniky, inženýry, docenty i profesory. Spolupracujeme s řadou univerzit, nejen s tou Západočeskou, ale také s ČVUT, VŠCHT či Vysokou školou báňskou,“ říká Kraus.
V tuzemsku Comtes ve svém oboru vyniká. Jeho největším konkurentem je německý Fraunhoferův institut s více než 30 tisíci zaměstnanci a historií sahající do roku 1949. „Je to náš konkurent, ale také vzor,“ dodává Kraus.
Ve svém areálu v Dobřanech Comtes vybudoval i mateřskou školu. Za jednu korunu ročně ji pronajímá městu, které se potýkalo s nedostatkem míst pro předškoláky. „My školku máme jako benefit pro naše zaměstnance, jejichž děti v ní mají domluvené prioritní umístění,“ vysvětluje Kraus. Comtes během svého rozvoje nabíral velké množství absolventů vysokých škol a mladých výzkumníků, které si dále vychovával. Firma tak musela počítat i s tím, že v Dobřanech budou potřebovat zázemí pro své rodiny.
Živnostníkem roku 2025 Plzeňského kraje se stal Michal Ivasienko z malé obce Hůrky u Rokycan. Zaujal svou domácí Podbrdskou minimlékárnou. Specializuje se v ní na výrobu čerstvých mléčných výrobků, které mají v českých zemích dlouhou tradici. V sortimentu má měkký tvaroh vyráběný tradiční technologií – to znamená pozvolným odkapáváním v tkaninových pytlích. Díky tomu tvaroh získává konzistenci, která se liší od průmyslově vyráběných produktů. Kromě něj nabízí také zakysané výrobky: jogurt a zákys, čerstvý sýr v různě kořeněných variantách, syrovátku a vysokotučnou smetanu.
Minimlékárnu si Ivasienko zřídil ve svém domě. První výrobky začal rozvážet v květnu roku 2022. Nejprve šlo o desítky zkušebních balíčků přátelům a známým. Byznysmodel jeho mlékárny je do značné míry postavený na prodeji produktů přímo koncovým zákazníkům. Neprodává do obchodů, kde jsou řemeslné produkty často nabízeny za vysoké ceny. „Chtěli jsme prodávat za rozumné ceny, které lidem umožní jejich každodenní konzumaci, tedy aby si je mohli dovolit i důchodci a rodiny s dětmi,“ vysvětluje Ivasienko.
Právě rozvoz mu umožnil ceny snížit, protože své produkty může prodávat bez marží třetím stranám a na objednávku, díky čemuž všechny udá. Odběratelů má kolem dvou stovek.
Firma a Živnostník roku 2025 v Plzeňském kraji
Volkswagen Firma roku 2025 Plzeňského kraje:
1. COMTES FHT a.s. – výzkum a vývoj kovových materiálů a technologií pro jejich zpracování (Dobřany)
2. BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o. – výroba komplexních mechanických součástí do strojů a zařízení v různých odvětvích průmyslu (Chrást)
3. Čočkýna s.r.o. – výroba křupavých luštěninových snacků (Plzeň)
Moneta Živnostník roku 2025 Plzeňského kraje:
1. Michal Ivasienko – výroba tradičních mléčných produktů (Hůrky)
2. Veronika Polívková – výroba rehabilitačních pomůcek (Vejprnice)
3. Marcela Sekerková – výroba multifunkčních polštářů (Líně)
Moneta Živnostník roku Srdcař 2025 Plzeňského kraje:
Jaroslava Papežová – výtvarná tvorba, malování (Janovice nad Úhlavou)
Ekonomicky nejúspěšnější firma roku 2025 Plzeňského kraje:
J&P KANCEL Zbiroh s.r.o. – správa a údržba nemovitostí, kompletace komponentů (Zbiroh)
Většinu práce zastane sám, pokud jsou potřeba ještě další ruce, pomáhá manželka Petra. Ta v obci Hůrky dělá starostku.
Každý měsíc má Ivasienko jen dva výrobní týdny, do většiny obcí tedy jezdí jen jednou za měsíc. „Díky tomu mám roční obrat kolem 900 tisíc korun a měsíční plat zhruba 30 tisíc. Není to moc, ale na uživení to stačí,“ říká Ivasienko. Má ale i jiný příjem. Když není v minimlékárně, věnuje se překladatelské a tlumočnické činnosti.
V Rokycanech v roce 2000 založil i jazykovou školu. Po zdravotních problémech a nálezu nezhoubného ložiska na mozku se ale rozhodl, že zvolní. „Cítil jsem, že extrémně přetěžuji svou hlavu a musím začít dělat něco rukama, tak jsem se začal věnovat výrobě čerstvých mléčných produktů,“ vysvětluje Ivasienko. Perfektně ovládá angličtinu, němčinu a italštinu a další jazyky se učí. Přesto v roce 2018 svou jazykovou školu prodal. Nechal si jen překladatelskou agenturu a teď si plní svůj minimlékárenský sen.
Oba výherci postupují do celostátního finále soutěže Volkswagen Firma roku 2025 a Moneta Živnostník roku 2025. Vyhlášení celostátních výsledků se uskuteční 11. prosince na pražském Žofíně.
